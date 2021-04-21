Испания

Футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Лазарет мадридского Реала уже переполнен, однако день за днем он пополняется новыми футболистами.

Как сообщает пресс-служба "королевского клуба", у ключевого полузащитника команды Федерико Вальверде обнаружен коронавирус.

18-го числа футболист имел контакт с зараженным COVID-19. В тот же день он был помещен на самоизоляцию.

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Отметим, что уже 27-го апреля мадридский Реал сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского Челси.

До игры с лондонским клубом 21-го апреля Реал сыграет против Кадиса, а 24-го числа — против Бетиса в Ла Лиге.