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Функционер выразил уверенность в том, что футболисты из клубов Суперлиги не будут отстранены от участия в международных турнирах.

Президент мадридского Реала и европейской Суперлиги Флорентино Перес считает, что УЕФА не станет запрещать игрокам клубов новой лиги выступать за национальные сборные.

"Игроки из клубов-участников Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года. Я гарантирую это. Они могут быть уверены в этом на сто процентов.

В УЕФА сбиты с толку и путают монополию с собственностью. Уверен, клубы не исключат из нынешней Лиги чемпионов или национальных лиг", — приводит слова Переса Marca.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА осудили инициативу создания новой лиги и заявили, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.

Отметим, что Реал, Манчестер Сити, Челси — клубы, ставшие участниками Суперлиги, в настоящее время являются полуфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов.