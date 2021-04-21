Испания

Испанский функционер подверг критике президента "сливочных".

Президент Вильярреала Фернандо Роиг нелестно высказался о главе Реала Флорентино Пересе, который был председателем Суперлиги Европы.

"Эгоист, эгоист и еще раз эгоист. Он думает только о Реале. К тому же, Вильярреал не должен приходить и спасать его.

Суперлига – это заблуждение. Любой проект, в котором клубы получают что-то не за спортивные заслуги, не имеет смысла.

Из Ла Лиги никого не выгоняют. Я не общался ни с кем из этих трех клубов. Нам бы стоило поговорить друг с другом, но они вообще не принимают нас в расчет.

Недавно Атлетико просил Вильярреал об одолжении, они звонили, чтобы обсудить ситуацию, но сейчас мне никто не звонил", – сказал функционер.

Ранее стало известно, что Атлетико отказался от участия в Суперлиге.