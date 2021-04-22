Испания

"Сливочные" не зарабатывали пенальти в матчах Ла Лиги на протяжении 25 матчей кряду.

В поединке 31-го тура испанского чемпионата мадридский Реал в гостях обыграл Кадис (3:0).

Счет в матче был открыт на 30-й минуте, когда нападающий "сливочных" Карим Бензема реализовал пенальти.

По информации Mister Chip, это первый одиннадцатиметровый удар для команды Зинедина Зидана в матчах Ла Лиги с 24 октября прошлого года. Тогда Серхио Рамос поразил ворота Барселоны.

Таким образом, рекордная серия мадридского клуба без пенальти в матчах Ла Лиги прервалась на отметке 25 поединков. Такого не было у Реала с 1974 года.

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