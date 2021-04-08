Испания

Руководство "сливочных" не боится потерять своего лидера и капитана.

Переговоры между мадридским Реалом и защитником Серхио Рамосом по поводу нового контракта продолжатся и стороны никак не могут найти компромисс. Об этом сообщает Marca.

Ранее было известно, что руководство "сливочных" предлагает 35-летнему испанцу однолетний контракт с понижением оклада — предложение, которое капитан команды отклонил. Футболист хочет контракт на два года или по схеме 1+1 без понижения зарплаты.

По информации источника, стороны до сих пор не могут найти общий язык. Игрок надеялся, что клуб не захочет его терять и согласиться на его условия, но руководство "сливочных" считает, что команда может справиться и без него.

В нынешнем сезоне Рамос провел 20 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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