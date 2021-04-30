Испания

Наставник "блаугранас" не понимает, почему его удалили в поединке Ла Лиги против Гранады.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал свое удаление в матче 33-го тура испанского чемпионата против Гранады (1:2).

"Я не должен винить в поражении своих игроков. Мы сделали максимум. Мы должны были сохранять концентрацию до самого конца. Мы пропустили два гола, потому что оставляли слишком много свободных зон и не перехватывали мячи. К тому же, мы не очень хорошо отыграли в обороне.

Ситуация в Ла Лиге? Это тяжелый удар для нас, мы разочарованы. Начиная с пятницы, мы будем думать о следующем матче, чтобы двигаться вперед и стараться выиграть последние пять матчей, чтобы завоевать чемпионство. Для нас ситуация остается такой же, как и для остальных.

Мое удаление? Я не знаю, почему меня удалили. По словам Карлеса Наваля, я проявил неуважение к резервному арбитру, но я ничего плохого не говорил в его сторону. Я его не оскорблял. Это невероятно, что мне показали красную карточку. Возможно, судье просто захотелось стать звездой вечера. Спасибо.

Посмотрим, что они впишут в протокол. Но если они скажут то, чего я не говорил, мне придется что-то делать. Было несколько эпизодов, когда резервный арбитр ответил мне так, как будто он проявил неуважение. Опять же, я не понимаю этого решения. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Кумана AS.

Отметим, что из-за удаления в матче против Гранады, Куману, скорее всего, придется пропустить поединки против Валенсии и мадридского Атлетико.