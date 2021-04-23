Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился мыслями о лидерах турнирной таблицы.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о чемпионской гонке в испанском чемпионате после крупной победы над Хетафе в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Я не считаю, что мы сильнее остальных трех команд. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи.

Все четыре клуба впереди ждут тяжелые встречи, и я не думаю, что итог борьбы будет понятен до последнего тура", – отметил голландский специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Хетафе (5:2).