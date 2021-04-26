Испания

Нидерландский специалист недоволен расписанием игр своего клуба.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями о состоянии своих подопечных после гостевой победы над Вильярреалом.

"Мы много играем. У нас было множество выездных игр с дополнительным временем, особенно матч в Кубке Испании. Мы потратили много энергии, но продолжаем бороться за Ла Лигу, уставая больше морально, чем физически.

Я понимаю, что доходы от телевиденья важны, и мы должны это принять, но календарь больших клубов стоит пересмотреть", — сказал наставник "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Барселоне осталось сыграть еще шесть матчей, включая потенциально решающий домашний матч с лидером Атлетико 8 мая.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вильярреал — Барселона (1:2).