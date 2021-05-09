Испания

Завершился очередной поединок 35-го тура испанского чемпионата.

В поединке 35-го тура испанского чемпионата Атлетик на своем поле поделил очки с Осасуной. Встреча закончилась со счетом 2:2.

"Баски" открыли счет уже на первой минуте матча, когда точным ударом отметился Хон Морсильо Конеса, но спустя всего лишь 11 минут счет вновь стал равным — у гостей отметился Дарко Брашанац.

В середине второго тайма хозяева вновь вышли вперед усилиями Оиана Сансета, но на последней минуте основного времени матча гости во второй раз сравняли счет. Автором спасительного гола стал Анте Будимир.

После 35 туров Атлетик набрал 46 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от Бетиса на пять баллов. В активе Осасуны 41 балл и 12-я строчка.

Атлетик — Осасуна 2:2

Голы: Конеса, 1, Сансет, 62 — Брашанац, 12, Будимир, 89

Атлетик: Симон — Баленсиага, Нуньес, Де Маркос, Мартинес — Венседор, Конеса (Ибаи, 75), Беренгер (Лопес, 80), Весга — Сансет (Гарсия, 80), Вильялибре (Вильямс, 75)

Осасуна: Эррера — Хуан Крус (Гарсия, 72), Рамальо (Видаль, 72), Эрнандес, Зубирия — Брашанац — Торро (Авила, 71), Барха (Гальего, 88), Монкайола, Торрес (Хони, 79) — Будимир

Предупреждения: Венседор — Торро, Брашанац