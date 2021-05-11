Испания

Французский защитник угодил в лазарет "сливочных".

Защитник мадридского Реала Ферлан Менди получил повреждение и вылетел на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

По результатам медицинского обследования у француза диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

Таким образом, Менди может пропустить предстоящие поединки Реала против Гранады, Атлетика и Вильярреала.

В нынешнем сезоне Ферлан провел 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил два мяча.

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