Французский защитник угодил в лазарет "сливочных".
Ферлан Менди, ФК Реал Мадрид
11 мая 2021, 14:38
Защитник мадридского Реала Ферлан Менди получил повреждение и вылетел на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".
По результатам медицинского обследования у француза диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.
Таким образом, Менди может пропустить предстоящие поединки Реала против Гранады, Атлетика и Вильярреала.
В нынешнем сезоне Ферлан провел 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил два мяча.
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