Испания

Наставник "блаугранас" поделился своими эмоциями после матча с Леванте в Ла Лиге.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал сенсационную ничью в матче 36-го тура испанской Ла Лиги против Леванте, которая может стоить "блаугранас" чемпионства.

"Иногда сложно объяснить, что произошло. В первом тайме мы играли хорошо, с интенсивностью и хорошим ритмом, создавая голевые моменты. С начала второго тайма мы начали терять мячи, мы снизили интенсивность и соперник удивил нас в нескольких моментах. Когда вы так позволяете сопернику вернуться в игру, затем уже сложно что-то поменять. Леванте преуспел в этом. Другого объяснения у меня нет.

Как тренер, ты всегда ответственный за результат и я спрашиваю себя, чем мы занимались в перерыве. Мы говорили об улучшении нашей игры в обороне и поддержании интенсивности, но ничего этого во втором тайме не было. Мы вели со счетом 2:0 и я не ожидал ничьи.

Как тренер, вы всегда самый ответственный, и я спрашиваю себя, что мы сделали в перерыве, потому что мы говорили об улучшении ситуации в защите и поддержании интенсивности. А мы этого не сделали. Как тренер, технический персонал, мы тронулся. У нас была игра 0: 2. Я не ожидал ничьей. Тренерам всегда задают вопросы о будущем, но я понимаю, что после такого второго тайма ко мне будут вопросы.

Битва за чемпионство в Ла Лиге? Будет сложно и все будет зависеть от обстоятельств. Нам нужно было выиграть три игры и ждать, но теперь все сложнее", — приводит слова Кумана AS.

Видеообзор матча Леванте — Барселона можно посмотреть на Football.ua.