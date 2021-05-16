Борьба за зону Лиги Европы продолжается.
Игроки Бетиса, getty images
16 мая 2021, 21:46
Бетис принимал Уэску в матче 37-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в матче был забил Борхой Иглесиасом: форвард успешно реализовал пенальти на 57-й минуте встречи.
Бетис - Уэска 1:0
Гол: Иглесиас, 57 (с пенальти)
Бетис: Браво — Эмерсон, Бартра, Руис, Миранда — Родригес, Каналес (Гуардадо, 83), Хоакин (Лайнес, 59), Фекир, Родри (Тельо, 72) — Иглоесиас (Лорен, 83)
Уэска: Фернандес — Сиовас (Москера, 81), Пулидо, Вавро (Силва, 7) — Рико (Эскриче, 62), Галан (Гомес, 61), Сеоане, Феррейро, Маффео (Лопес, 62) — Мир Висенте, Рамирес
Предупреждения: Родригес — Рико, Галан, Сиовас, Рамирес, Феррейро