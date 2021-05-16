Вильярреал разгромил Севилью в матче 37-го тура Ла Лиги.

Вильярреал - Севилья 4:0

Голы: Бакка, 34, 47, 79, Морено, 66

Вильярреал: Асенхо — Альбиоль, Торрес, Мори, Морено (Баена, 81) — Пино (Раба, 67), Тригерос, Парехо (Коклен, 82), Гомес — Морено (Коста Х, 82), Бакка (Ниньо, 81)

Севилья: Боно — Акуна, Диего Карлос, Кунде, Навас — Гомес (Гудель, 58), Фернандо, Ракитич (Эль-Хаддади, 69) — Окампос (Васкес, 78), Де Йонг (Эн-Нессири, 58), Сусо (Оскар, 69)

Удаления: Диего Карлос, 53

Предупреждения: Диего Карлос, Акуна