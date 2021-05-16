"Желтая субмарина" покуражилась на домашнем стадионе.
Матч Вильяреал - Севилья, getty images
16 мая 2021, 21:26
Вильярреал разгромил Севилью в матче 37-го тура Ла Лиги.
Вильярреал - Севилья 4:0
Голы: Бакка, 34, 47, 79, Морено, 66
Вильярреал: Асенхо — Альбиоль, Торрес, Мори, Морено (Баена, 81) — Пино (Раба, 67), Тригерос, Парехо (Коклен, 82), Гомес — Морено (Коста Х, 82), Бакка (Ниньо, 81)
Севилья: Боно — Акуна, Диего Карлос, Кунде, Навас — Гомес (Гудель, 58), Фернандо, Ракитич (Эль-Хаддади, 69) — Окампос (Васкес, 78), Де Йонг (Эн-Нессири, 58), Сусо (Оскар, 69)
Удаления: Диего Карлос, 53
Предупреждения: Диего Карлос, Акуна