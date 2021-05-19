Тесты

Нынешний наставник Ювентуса и легенда всего итальянского футбола Андреа Пирло сегодня, 19 мая, празднует день рождения.

Андреа Пирло умудрился поиграть за три топ-клуба в родной Италии, но это не заставило фанатов его ненавидеть. Хотя такая участь обязательно настигла бы любого другого футболиста.

Он выиграл практически все возможные трофеи в качестве футболиста, а сейчас пытается стать успешным тренером. И уже сегодня у него есть возможность выиграть первый по-настоящему значимый трофей в карьере — Кубок Италии.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.