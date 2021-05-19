Испания

"Сине-гранатовые" остались недовольны показателями француза.

Барселона намерена произвести обмен игроками с Атлетико.

По информации журналиста Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда "матрасников" Жоау Фелиша.

"Знаю, что Барселона хотела бы обменять Гризманна на Фелиша. Его [Фелиша] интересы представляет Мендеш, у которого хорошие отношения с Лапортой и Алемани (президент и спортивный директор Барселоны — ред.)", – сказал журналист в эфире TV3.

Ранее сообщалось, что Барселона открыта к предложениям по Гризманну.