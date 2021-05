Как стало известно по итогам 38-го тура испанской Ла Лиги, мадридский Атлетико сумел успешно завершить сезон, обыграв в последний игровой день Вальядолид (2:1), благодаря чему "матрасники" сумели сохранить отрыв от всех преследователей в турнирной таблице.

Решающий гол в поединке на стадион Хосе Соррилья в составе команды Диего Симеоне принадлежал авторству Луиса Суареса, что в последствии позволило его команде стать чемпионом страны, спустя паузу в шесть сезонов.

Эмоции переполняли каждого из футболистов Атлетико, а автора "чемпионского" гола — так тем более, что и удалось заснять операторам телетрансляции.

Tears of joy for @LuisSuarez9! 🥲



His 21 goals helped earn the #LaLigaSantander title for @atletienglish... ❤️🏆🤍 pic.twitter.com/X2WVDvlQqz