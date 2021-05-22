Таким уругвайца мы давно не видели.
Луис Суарес после чемпионского матча против Вальядолида, Getty Images
22 мая 2021, 22:05
Как стало известно по итогам 38-го тура испанской Ла Лиги, мадридский Атлетико сумел успешно завершить сезон, обыграв в последний игровой день Вальядолид (2:1), благодаря чему "матрасники" сумели сохранить отрыв от всех преследователей в турнирной таблице.
Решающий гол в поединке на стадион Хосе Соррилья в составе команды Диего Симеоне принадлежал авторству Луиса Суареса, что в последствии позволило его команде стать чемпионом страны, спустя паузу в шесть сезонов.
Эмоции переполняли каждого из футболистов Атлетико, а автора "чемпионского" гола — так тем более, что и удалось заснять операторам телетрансляции.
Таким образом, мадридский Атлетико набрал 86 очков в сезоне испанской Ла Лиги, к чему приложил усилия в 32-х из 38 матчей сам Суарес, оформив 21 забитый гол и отдав три результативные передачи.