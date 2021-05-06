Германия

Австриец высказался о своей скоро смене клуба.

Защитник Баварии Давид Алаба поделился эмоциями от предстоящего ухода из Баварии.

"Всегда тяжело, когда время подходит к концу, и не секрет, что в Баварии я чувствовал себя очень комфортно. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же с нетерпением жду своего будущего.

Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы стать лучше" — сказал австриец.

Напомним, что Алаба покинет Баварию по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Алаба вскоре подпишет контракт с мадридским Реалом.