Австриец высказался о своей скоро смене клуба.
Давид Алаба, getty images
06 мая 2021, 15:39
Защитник Баварии Давид Алаба поделился эмоциями от предстоящего ухода из Баварии.
"Всегда тяжело, когда время подходит к концу, и не секрет, что в Баварии я чувствовал себя очень комфортно. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же с нетерпением жду своего будущего.
Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы стать лучше" — сказал австриец.
Напомним, что Алаба покинет Баварию по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Алаба вскоре подпишет контракт с мадридским Реалом.