Испания

Основная экипировка "сливочных" выполнена в традиционном стиле без сюрпризов.

Мадридский Реал на своем официальном сайте представил новый домашний комплект формы на следующий сезон-2021/22.

Традиционно домашняя форма "сливочных" выполнена в белом цвете, но на этот раз с синими и оранжевыми вставками. Техническим спонсором мадридского клуба является компания Adidas.

В минувшем сезоне Реал финишировал на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, до последнего тура сражаясь за чемпионство с мадридским Атлетико.

На прошлой неделе команда из Мадрида официально попрощалась со своим главным тренером Зинедином Зиданом.