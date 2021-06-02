Испания

Новый тренер мадридцев собирается штаб.

Карло Анчелотти стал новым главным тренером мадридского Реала после ухода из команды Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, помощником итальянского специалиста в "королевском клубе" может стать бывший игрок Реала Альваро Арбелоа.

Отметим, что испанец работал с командой Реала U-14 и смог выиграть чемпионат в соответствующей возрастной категории.

С 2013 по 2015 год специалист уже возглавлял Реал. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.