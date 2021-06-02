Франция

В парижском гранде не сомневаются в том, что аргентинский специалист продолжит работу в клубе.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, вероятно, останется в парижском клубе.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, руководство французского клуба уверено, что им удастся сохранить аргентинского наставника.

Сообщается, что несколько дней назад "шпоры" связывались с Почеттино, однако он сможет покинуть Париж лишь в случае публичного заявления и одностороннего расторжения контракта.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ в начале этого года. Под руководством экс-наставника Тоттенхэма парижане выиграли Кубок и Суперкубок Франции, но в чемпионате финишировали на втором месте.

На сегодняшний день лондонский клуб после увольнения Жозе Моуриньо возглавляет Райан Мэйсон. "Шпоры" завершили сезон АПЛ на седьмом месте и в следующем сезоне сыграют в Лиге конференций.

Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть ПСЖ так как не может найти общий язык с одним из руководителей.