Испания

Контракт аргентинского форварда заканчивается в конце этого месяца.

Нападающий Барселоны Лионель Месси в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, стороны смогли согласовать условия нового личного контракта для аргентинского форварда.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена предложить "блаугранас" десятилетний контракт, согласно которому, Месси до 2023 года будет выступать за Барселону, после чего переедет в МЛС. За первые четыре года футболист может заработать около 240 миллионов евро.

В минувшем сезоне Месси провел 47 поединков, в которых забил 38 мячей и отдал 14 результативных передач.

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