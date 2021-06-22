Специалист высказался о лидере своей команды.
Лионель Скалони, getty images
22 июня 2021, 12:55
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси после минимальной победы над Парагваем в матче Кубка Америки.
"Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Пусть он и устал, но продолжает делать разницу.
В матче с Парагваем мы сделали несколько изменений в составе. Несмотря на это, мы смогли взять три очка", – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что Барселона не объявит о продлении контракта с Месси до окончания Кубка Америки.
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