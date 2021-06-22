Копа Америка

Специалист высказался о лидере своей команды.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси после минимальной победы над Парагваем в матче Кубка Америки.

"Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Пусть он и устал, но продолжает делать разницу.

В матче с Парагваем мы сделали несколько изменений в составе. Несмотря на это, мы смогли взять три очка", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Барселона не объявит о продлении контракта с Месси до окончания Кубка Америки.

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