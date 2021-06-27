Испания

Соглашение аргентинца будет рассчитано до 2023 года.

Нападающий Лионель Месси, вероятно, останется в каталонском клубе.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, руководство "сине-гранатовых" уверено, что сможет объявить о продлении контракта с аргентинцем уже на следующей неделе.

Сообщается, что сейчас стороны работают над согласованием последних деталей соглашения, которое будет рассчитано до 2023 года.

В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями о каталонском клубе и будущем Лионеля Месси.