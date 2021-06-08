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Легендарный бразилец поделился мыслями о португальце.

Экс-защитник мадридского Реала Роберто Карлос высказался о будущем нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

"Роналду сделал для Реала многое, но я знаю, что ему нравится в Ювентусе. Он великий футболист, лучший в мире – вместе с Месси, Неймаром, Мбаппе.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше", – сказал бразилец.