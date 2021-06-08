Легендарный бразилец поделился мыслями о португальце.
Роберто Карлос, getty images
08 июня 2021, 09:53
Экс-защитник мадридского Реала Роберто Карлос высказался о будущем нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.
"Роналду сделал для Реала многое, но я знаю, что ему нравится в Ювентусе. Он великий футболист, лучший в мире – вместе с Месси, Неймаром, Мбаппе.
Давайте посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше", – сказал бразилец.
Ранее Football.ua в честь дня рождения Роберто Карлоса предлагал читателям пройти традиционный квиз о футболисте.