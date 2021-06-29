Копа Америка

Прошли очередные поединки южноамериканского турнира.

Пока на европейском субконтиненте вовсю обсуждают события 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в другой части света свои обороны продолжает набирать Копа Америка.

По завершении очередного игрового дня было определено окончательное положение команд в рамках группы A, что позволило окончательно сформировать вид четвертьфинальной сетки.

Лидер первого квартета, сборная Аргентины, в этот вечер встречалась с явным аутсайдером — Боливией, у которой так и осталось нулевое значение в графе "Набранные очки" по итогам четырех сыгранных матчей.

Лионель Месси в матче на Арене Пантанал в Куябе отличился сразу двумя забитыми мячами еще по ходу первого тайма, к которым успел до перерыва забить еще и результативную передачу. Во второй половине соперники отыграли один гол, но Лаутаро Мартинес поставил точку в заключительной трети игры.

Боливия — Аргентина 1:4

Голы: Сааведра, 60 — Гомес, 6, Месси, 33 (пен.), 42, Лаутаро Мартинес, 65.

Боливия: Лампе — Сааведра (Вильярроэль, 85), Акин, Хусино, Фернандес (Ваяр, 81) — Хустиниано — Чура (Вака, 61), Вака, Сеспедес (Сагредо, 61), Бехарано — Альварес (Рамальо, 61).

Аргентина: Армани — Монтиэль, Песселья, Лисандро Мартинес, Акунья — Родригес (Паредес, 71), Паласиос (Домингес, 71) — Корреа (Ло Чельсо, 64), Месси, Гомес (Альварес, 56) — Агуэро (Лаутаро Мартинес, 63).

Предупреждения: Рамальо, Вияр — Акунья.

В параллельном поединке, который проходил в Рио-де-Жанейро, решалась судьба второй строчки в данном квинтете. Уругвай и Парагвай в равной степени претендовали на успех, хотя гостям и было достаточно всего лишь ничьей для итогового успеха. Однако, после реализованного Эдинсоном Кавани пенальти в середине первого тайма, команда Эдуардо Бериссо так и не смогла достойно ответить своим соперникам (0:1).

Уругвай — Парагвай 1:0

Гол: Кавани, 21 (пен.)

Уругвай: Муслера — Нандес, Годин (Коатес, 46), Хименес, Винья — Вальверде (Торрейра, 76), Весино (Касерес, 57), Бентанкур — Де Ла Круз, Кавани (Суарес, 68), де Арраскаэта (Торрес, 67).

Парагвай: Сильва — Эспинола (Мартинес, 57), Рохас, Алонсо, Альдерете — Самудио (Кубас, 73), Вильясанти, Хименес (Санчес, 74), Ромеро — Алмирон (Ромеро, 33), Авалос (Гонсалес, 57).

Предупреждения: Альдерете, Алонсо.

В итоге, Аргентина с первого места в своей группе вышла на четвертую команду группы B — Эквадор, а занявший второе место Уругвай сыграет против Колумбии, которая в своем квинтете расположилась на третьей строчке. Оба матча пройдут 4 июля, в 4:00 и 1:00 по киевскому времени соответственно.