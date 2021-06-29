Копа Америка

Нападающий каталонского клуба продолжает бить всевозможные рекорды.

Сборная Аргентины крупно обыграла Боливию (4:1) в матче группового этапа Кубка Америки.

Капитан аргентинцев Лионель Месси в данном поединке отметился дублем и голевой передачей.

Помимо этого, по информации источника, форвард провел свою 148 игру за национальную команду во всех турнирах, тем самым побив рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого 147 матчей.

Напомним, что на этой неделе Барселона планирует объявить о продлении контракта с Лионелем Месси.