Опытный сербский защитник продолжит карьеру в Испании.
Стефан Митрович, ФК Хетафе
06 июля 2021, 16:51
Бывший защитник Бенфики, Гента и Фрайбурга Стефан Митрович поставил свою подпись под контрактом с Хетафе, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соглашение с 31-летним защитником сборной Сербии рассчитано на три года.
Прошедший сезон Митрович провел во французском Страсбуре, за который он отыграл 33 матча, забив два мяча.
Также Стефан провел 26 поединков в составе национальной команды Сербии.
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