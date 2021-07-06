Испания

Опытный сербский защитник продолжит карьеру в Испании.

Бывший защитник Бенфики, Гента и Фрайбурга Стефан Митрович поставил свою подпись под контрактом с Хетафе, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 31-летним защитником сборной Сербии рассчитано на три года.

Прошедший сезон Митрович провел во французском Страсбуре, за который он отыграл 33 матча, забив два мяча.

Также Стефан провел 26 поединков в составе национальной команды Сербии.

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