Испания

Два гранда европейского футбола встретятся 8 августа в Австрии.

Мадридский Реал проведет товарищеский поединок против Милана, сообщает пресс-служба испанского клуба. Игра состоится 8 августа в Австрии.

Это будет вторая встреча "сливочных" на предсезонных сборах перед стартом предстоящего сезона. Первая игра пройдет 25 июля в Глазго против Рейнджерс.

Также отмечается, что спарринг пройдет под лозунгом #AthletesVersus в знак борьбы с дискриминацией и расизмом.

Напомним, что свой первый поединок в Ла Лиге мадридцы проведут 14 августа против Алавеса.

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