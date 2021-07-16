Испания

Рубрика "Записи Флорентино Переса" продолжается.

Период летнего межсезонья в испанском футболе не мог пройти без скандальных ситуаций, в контекст чего прекрасно вписались опубликованные El Confidencial записи переговоров президента мадридского Реала Флорентино Переса.

Очередным "сливом" этого скандального "сериала", в главной роли которого "сыграл" Флорентино Перес, стала запись разговора 2012 года, в которой президент Реала рассказал о сексуальной жизни атакующего полузащитника Месута Озила.

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"Озил приехал в 21 год вместе со своей невестой, но он быстро открыл для себя Мадрид и изменил стиль жизни. Он послал свою невесту и заменил ее итальянской моделью. Он брал частный самолет, тр***л ее и возвращался".

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"Озил реально влюбился в эту итальянскую модель из Милана, после чего Жозе Моуриньо сказал этому придурку: "Твою девушку поимели все игроки Милана, все игроки Интера и весь тренерский штаб". Думаю, теперь этот идиот бросит ее после этого разговора", — заявил Флорентино Перес в 2012 году.

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Ранее появилась информация, что президент мадридского Реала Флорентино Перес подал в суд на испанскую газету El Confidencial из-за "сливов" его скандальных высказываний.