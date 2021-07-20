Испания

Руи Силва продолжит свою карьеру в испанском чемпионате.

Бетис в своем официальном твиттере объявил о подписании контракта с вратарем Руи Силвой.

Соглашение с 27-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Он достался испанскому клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Последние четыре с половиной сезона Силва провел в составе Гранады. На его счету 128 поединков, в которых он пропустил 147 голов.

Также отметим, что в июне этого года Силва дебютировал в составе сборной Португалии в матче против Израиля (4:0).

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