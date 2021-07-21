Новоиспеченный защитник "сливочных" рассказал о своем переходе в новый клуб.
Давид Алаба (слева), ФК Реал
21 июля 2021, 17:41
Защитник мадридского Реала Давид Алаба прокомментировал решение взять себе 4-й номер, а также поделился своими мыслями о переходе в состав "сливочных".
"Мы с клубом обсуждали вопрос об игровом номере. Реал предложил мне этот номер, и я думаю, что других просто не было. Я знаю, что этот номер означает для клуба. Носить его – честь, это очень меня мотивирует. Это число, которое символизирует силу и лидерство.
Я приехал в Мадрид не для того, чтобы сравнивать себя с другими игроками. Я хочу быть Алабой и оставаться самим собой. Я дам команде свои умения и сильные стороны. Хочу быть собой.
Это сбывшаяся мечта, это самый большой клуб в мире, и я испытываю чувство гордости, когда я нахожусь здесь. Я с нетерпением жду возможности надеть футболку и выйти на поле.
Уход Зидана? Я был опечален тем, что Зидан покинул клуб, но я был рад, что новым наставником стал Анчелотти. У нас с ним хорошие отношения, и мне очень приятно снова работать с ним.
Почему выбрал Реал? Я решил сделать шаг вперед в своей карьере. Конечно, я получал разные предложения, но был только один вариант, и это был Реал. Это мечта, это самый большой клуб в мире, и это действительно вызов, который я искал", — приводит слова Алабы Marca.
Ранее Реал провел официальную презентацию 29-летнего австрийца.