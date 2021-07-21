Испания

Новоиспеченный защитник "сливочных" рассказал о своем переходе в новый клуб.

Защитник мадридского Реала Давид Алаба прокомментировал решение взять себе 4-й номер, а также поделился своими мыслями о переходе в состав "сливочных".

"Мы с клубом обсуждали вопрос об игровом номере. Реал предложил мне этот номер, и я думаю, что других просто не было. Я знаю, что этот номер означает для клуба. Носить его – честь, это очень меня мотивирует. Это число, которое символизирует силу и лидерство.

Я приехал в Мадрид не для того, чтобы сравнивать себя с другими игроками. Я хочу быть Алабой и оставаться самим собой. Я дам команде свои умения и сильные стороны. Хочу быть собой.

Это сбывшаяся мечта, это самый большой клуб в мире, и я испытываю чувство гордости, когда я нахожусь здесь. Я с нетерпением жду возможности надеть футболку и выйти на поле.

Уход Зидана? Я был опечален тем, что Зидан покинул клуб, но я был рад, что новым наставником стал Анчелотти. У нас с ним хорошие отношения, и мне очень приятно снова работать с ним.

Почему выбрал Реал? Я решил сделать шаг вперед в своей карьере. Конечно, я получал разные предложения, но был только один вариант, и это был Реал. Это мечта, это самый большой клуб в мире, и это действительно вызов, который я искал", — приводит слова Алабы Marca.

Ранее Реал провел официальную презентацию 29-летнего австрийца.