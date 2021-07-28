Испания

Австрийский защитник "сливочных" вынужден уйти на самоизоляцию.

Новоиспеченный защитник мадридского Реала Давид Алаба заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба "сливочных".

29-летний австриец сдал положительный тест на коронавирус и отправлен на самоизоляцию.

Напомним, Алаба присоединился к Реалу этим летом и взял себе 4-й номер, под которым ранее выступал капитан "сливочных" Серхио Рамос, перешедший в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Реал готов вести переговоры о трансфере по каждому своему игроку.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.