Австрийский защитник "сливочных" вынужден уйти на самоизоляцию.
Давид Алаба, Getty Images
28 июля 2021, 14:37
Новоиспеченный защитник мадридского Реала Давид Алаба заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба "сливочных".
29-летний австриец сдал положительный тест на коронавирус и отправлен на самоизоляцию.
Напомним, Алаба присоединился к Реалу этим летом и взял себе 4-й номер, под которым ранее выступал капитан "сливочных" Серхио Рамос, перешедший в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Реал готов вести переговоры о трансфере по каждому своему игроку.
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