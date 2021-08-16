Испания

Защитник Барселоны прокомментировал ситуацию вокруг финансового положения клуба.

Успешные переговоры каталонской Барселоны с ее центральным защитником и капитаном Жераром Пике относительно возможности снижения его заработной платы в пользу регистрации сразу трех "летних" новичков клуба на новый сезон прошли успешно незадолго до стартового поединка команды в Ла Лиге против Реала Сосьедад (4:2).

Уже после завершения успешной для "блаугранас" игры, испанский футболист прокомментировал свое решение, подтвердив также и тот факт, что остальные претенденты на получение капитанской повязки также проводят переговоры с руководством клуба об аналогичной процедуре.

Одним из тех, кому также предлагается пойти на уступки ради общего блага, является фланговый защитник Барселоны Жорди Альба, который также имел возможность высказаться относительно ситуации после поединка на Камп Ноу.

"За последний месяц со мной никто не связывался относительно этого вопроса, но я всегда готов прийти на помощь клубу. Я здесь уже восемь лет, поэтому никто не должен сомневаться в моей верности проекту.

Барселона — мой дом и клуб на всю жизнь для меня. Я не собираюсь скрываться от публики в комментариях относительно этой ситуации, но все равно, было бы неплохо, если бы вы также спросили президента насчет этого вопроса. Мы всем коллективом движемся в одном направлении, поэтому игроки будут готовы пойти навстречу.

Мне больно слышать, что кто-то говорит об обратном. Я уже доказал, что верен Барселоне, и благодарен ей за свою карьеру. Не имею возможности контролировать то, что пишут обо мне, но свою позицию высказать просто обязан. Я — открытый человек и всегда говорю то, что думаю", — рассказал испанский футболист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет гостевой матч против баскского Атлетика.