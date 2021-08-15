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Боруссия Д - Айнтрахт, Getty Images
15 августа 2021, 11:19
В поединке стартового тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле разгромила Айнтрахт со счетом 5:2.
В составе "шмелей" результативными ударами отметились Ройс, Азар и Рейна, а главная звезда клуба Холланд оформил дубль. У гостей точными выстрелами отметились Пасслак и Хауге.
Видео голов и обзор матча:
Боруссия Д – Айнтрахт 5:2
Голы: Ройс, 23, Азар, 32, Холанд, 34, 70, Рейна, 58 – Пасслак, 27, Хауге 86
Боруссия Д: Кобель – Пасслак, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц – Беллингем (Дилейни, 73), Дауд – Азар (Мален, 73), Ройс (Мукоко, 87), Рейна (Тиггес, 87)– Холланд
Айнтрахт: Трапп – Ильзанер (Ленц, 46), Хинтереггер, Ндика – да Кошта, Соу, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86) – Камада (Хауге, 46), Баркок (Линдстрём, 46) – Борре