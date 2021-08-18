Испания

Норвежский хавбек может вернуться в английский чемпионат.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор в ближайшее время может стать игроком Арсенала, сообщает The Guardian.

По информации источника, стороны близки к завершению сделки по трансферу 23-летнего норвежца, за которого лондонский клуб заплатит около 40 миллионов евро (34 млн фунтов стерлингов).

Соглашение между "канонирами" и футболистом будет рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, Эдегор вторую часть прошедшего сезона провел в Арсенале на правах аренды. На его счету 14 поединков, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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