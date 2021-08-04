Испания

Французский форвард "сливочных" переболел коронавирусом.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема вернулся в расположение "сливочных" и приступил к тренировкам накануне старта предстоящего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Реала.

Напомним, сразу после возвращения из отпуска 33-летний форвард сдал положительный тест на коронавирус, после чего он был отправлен на самоизоляцию.

В ближайшее воскресенье, 8 августа, Реал проведет товарищеский матч против Милана. Старт в Ла Лиге для "сливочных" состоится 14 августа матчем против Алавеса.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос получил травму и пропустит старт сезона в Ла Лиге.

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