Испания

Испанский форвард вскоре может вернуться в строй.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати находится на финальной стадии своего восстановления после серьезной травмы.

18-летний испанец на своей странице в Instagram поделился фотографией и видео с тренировочного процесса.

Это были его первые упражнения после того, как он получил тяжелую травму колена в ноябре прошлого года. С тех пор его ждал длительный процесс восстановления.

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