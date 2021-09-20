Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче пятого тура чемпионата Испании Бетис на своем поле потерял победу над Эспаньолом. Матч закончился со счетом 2:2.

Гости вышли вперед на 16-й минуте после гола Видаля, но в концовке первого тайма Виллиан Жозе и Фекир вывели Бетис вперед. На 78-й минуте Песселья оставил хозяев в меньшинстве и гости воспользовались своим преимуществом, а автором спасительного гола стал Кабрера.

Обзор матча:

Бетис — Эспаньол 2:2

Голы: Виллиан Жозе, 41, Фекир, 45+4 — Видаль, 16, Кабрера, 90+7.

Бетис: Браво — Бельерин, Песселья, Виктор Руис (Гонсалес, 7), Морено — Карвальо (Гуардадо, 70), Родригес — Родри (Камараса, 66), Фекир, Каналес (Хуанми, 66) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 69).

Эспаньол: Диего Лопес — Хиль (Лей Ву, 61), Гомес, Кабрера, Педроса — Видаль (Меламед, 81), Морланес (Баре, 46), Молл, Мелендо (Морон, 46) — Де Томас (Димата, 90+2), Эмбарба.

Предупреждения: Гонсалес, Гуардадо, Браво, Фекир — Морланес, Педроса, Видаль, Де Томас.

Удаление: Песселья, 78 (прямая красная карточка).