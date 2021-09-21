Испания

Прогресс защитника в последних матчах был по достоинству отмечен его клубом.

В матче пятого тура испанской Ла Лиги против Гранады на поле родного Камп Ноу каталонскую Барселону удалось спасти от поражения только благодаря результативному удару защитника Рональда Араухо (1:1).

Барселона — Гранада 1:1 Видео голов и обзор матча

Игрок уже дал свою оценку происходившему на поле в этот вечер, а тем временем, испанской прессе удалось узнать, что "блаугранас" уже расположили его в перечне футболистов-кандидатов на продление контракта сразу следом за Ансу Фати, активные переговоры с которым ведутся на данный момент.

Действующее соглашение Араухо рассчитано до 2023-го года, однако Барселона намерена удерживать своих юных воспитанников в основной команде, дабы поддерживать имидж академии клуба.

Информация о возможном продлении контракта нашла подтверждение и в словах агента 22-летнего футболиста Флавио Першмана: "Я рассчитываю, что до конца года мы сядем за стол переговоров".