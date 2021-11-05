Каталонский клуб продолжает вести переговоры по тренеру.
Хави, Getty Images
05 ноября 2021, 15:52
Барселона продолжает веси переговоры с Аль-Саддом о переходе главного тренера Хави Эрнандеса, сообщает издание Mundo Deportivo.
Сегодня Аль-Садд заявил, что Барселона согласилась выплатить 5 миллионов евро за тренера и вскоре официально объявит о его назначении. "Сине-гранатовые" отрицают договоренность с катарским клубом и считают, что таким образом на них пытаются давить.
Тем не менее, Барселона продолжает вести переговоры по 41-летнему специалисту и вскоре надеется достигнуть договоренности.
Ранее сообщалось, что Хави согласовал с Барселоной трехлетний контракт с возможностью продления.