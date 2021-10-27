Испания

Хорват не попал в заявку на игру.

В рамках 11 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома примет Осасуну.

Как сообщает пресс-служба "королевского клуба", Реалу в матче не сможет помочь полузащитник Лука Модрич.

По их информации, главная причина отсутствия хорватского хавбека в заявке на матч — мышечная усталость.

Карло Анчелотти предоставил Модричу отдых после победного матча против каталонской Барселоны (1:2).

Отметим, что в текущем сезоне Модрич сыграл в Ла Лиге шесть матчей из девяти. Две игры он пропустил из-за травм, и на один матч остался в запасе.

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