Испания

Нападающий сборной Бельгии высказался о форме своего партнера по команде.

Нападающий Кристал Пэлас и сборной Бельгии Кристиан Бентеке высказался о своем партнере по национальной команде Эдене Азаре.

Футболист считает, что вингер изменился из-за череды травм.

"Он стал другим игроком. Сейчас он чаще старается избегать контактов. Это нормально, когда ты получаешь много травм за свою карьеру.

Но если он сейчас не обводит 5-6 игроков, это не значит, что он не может контролировать игру. Сейчас он двигается более разумно", — сказал Бентеке в интервью Votebal Premiur.

В текущем сезоне Азар провел 11 матчей за мадридский Реал, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что бельгиец может покинуть свой нынешний клуб уже этой зимой.