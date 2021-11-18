Испания

Боссы Барселоны предусмотрели пункт о досрочном расторжении контракта бразильского футболиста.

Бразильский защитник Дани Алвес недавно был представлен публике в качестве футболиста Барслеоны. Опытный футболист вновь будет выступать в составе "сине-гранатовых".

Несмотря на краткосрочность контракта (пол года с возможностью продления — прим.), боссы клуба указали в соглашении пункт о его досрочном расторжении.

Так, по информации RAC1, клаусула футболиста составит 100 млн евро.

Ранее стал известен уровень зарплаты Алвеса в Барселоне.