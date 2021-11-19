Испания

Оба футболиста продолжают восстановление после травм.

Полузащитники Барселоны Усман Дембеле и Педри не смогут помочь своей команде в ближайшем матче испанской Ла Лиги против Эспаньола. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, оба футболиста продолжают находится в лазарете, где восстанавливаются после мышечных травм. Новый тренерский штаб не хочет спешить с их возвращением на поле, чтобы не допустить рецидива травм.

Напомним, матч Барселона — Эспаньол пройдет завтра, 20 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Это будет дебютный матч для нового главного тренера "блаугранас" Хави.

После 12 игр Барселона набрала 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Эспаньола тоже самое количество баллов после 13 встреч и 11 строчка.

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