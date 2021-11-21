Испания

Новый наставник каталонцев прокомментировал успех команды.

Главный тренер Барселоны Хави поделился своим мнением о победе над Эспаньолом (1:0) в дебютном для себя матче во главе каталонского клуба.

"Понравился настрой большинства игроков. Конечно, нам есть над чем работать, много над чем.

Мы находимся не в лучшем состоянии, и Эспаньол создал для нас много проблем. Но в целом победа была заслуженной, что очень радует.

Болельщики были великолепными. Я не был на Камп Ноу практически шесть лет, атмосфера сильно изменилась, но она мне понравилась.

Илиаш и Абде провели отличный матч. Важно, что у нас есть новое поколение игроков, которые нам очень помогут", – рассказал Хави в комментарии пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что Барселона обыграла Эспаньол на своем поле в 14-м матче подряд.