Новый наставник каталонцев прокомментировал успех команды.
Хави, Getty Images
21 ноября 2021, 08:37
Главный тренер Барселоны Хави поделился своим мнением о победе над Эспаньолом (1:0) в дебютном для себя матче во главе каталонского клуба.
"Понравился настрой большинства игроков. Конечно, нам есть над чем работать, много над чем.
Мы находимся не в лучшем состоянии, и Эспаньол создал для нас много проблем. Но в целом победа была заслуженной, что очень радует.
Болельщики были великолепными. Я не был на Камп Ноу практически шесть лет, атмосфера сильно изменилась, но она мне понравилась.
Илиаш и Абде провели отличный матч. Важно, что у нас есть новое поколение игроков, которые нам очень помогут", – рассказал Хави в комментарии пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что Барселона обыграла Эспаньол на своем поле в 14-м матче подряд.