Испания

Агенты футболиста намерены добиться невероятной зарплаты своему клиенту.

Французский нападающий Барселоны Усман Дембеле продолжает вести переговоры со своим клубом относительно продления действующего контракта.

Несмотря на заинтересованность всех сторон в подписании нового соглашения, главным препятствием к заключению сделки является зарплата футболиста — представители Дембеле видят в нем потенциального обладателя Золотого мяча и хотят добиться невероятной заработной платы своему клиенту.

По информации Foot Mercato, агенты футболиста требуют для своего клиента зарплату 20 млн евро "чистыми", а также подписной бонус в 30 млн евро.

Ранее Дембеле отказал Ньюкаслу, несмотря на щедрое предложение английского клуба.