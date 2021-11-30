Испания

У бельгийского хавбека "сливочных" мышечная травма.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар не сможет помочь своей команде в ближайшем перенесенном поединке девятого тура испанской Ла Лиги против Атлетика. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, у 30-летнего бельгийца мышечное повреждение, но его отсутствие будет недолгим, из-за чего "сливочные" не будут уточнять его диагноз.

Также отмечается, что Реал объясняет отсутствие футболиста гастроэнтеритом, но даже если бы не вирусная инфекция, он все равно не смог бы играть.

Таким образом, Азар будет вынужден пропустить четвертый матч кряду. В текущей кампании он провел 11 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Напомним, матч Реал — Атлетик состоится завтра, 1 декабря, в 23:00 по киевскому времени.

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