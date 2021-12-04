Испания

Наставник "бетикос" поделился своими мыслями накануне игры с "блаугранас".

Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини прокомментировал предстоящий поединок 16 тура испанской Ла Лиги против Барселоны.

"В раздевалке очень хорошая атмосфера, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть Барселону. Наша команда действует в определенном стиле. Мы скорректируем нашу игру, но кардинально ничего менять не будем.

Барса под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У нее с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.

Труднее ли обыграть Барсу с Хави, чем с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее. У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра", — приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Напомним, матч Барселона — Бетис состоится сегодня, 4 декабря, в 17:15 по киевскому времени.