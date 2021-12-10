Испания

Испанский защитник получил повреждение в матче с Баварией.

Защитник Барселоны Хорди Альба не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах этого года из-за травмы, сообщает Sport.es.

32-летний испанец получил мышечное повреждение в минувшем поединке Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (0:3).

По информации источника, тренерский штаб "блаугранас" не будет форсировать возвращение футболиста и хочет, чтобы он полностью восстановился.

Таким образом, Альба пропустит матчи Ла Лиги против Осасуны, Эльче и Севильи, а также не сыграет в товарищеской встрече с Бока Хуниорс, который пройдет 14 декабря в память о Диего Марадоне.

В нынешнем сезоне Альба провел 16 поединков, в которых сделал пять результативных передач.

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