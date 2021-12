Каталонская Барселона на своем сайте подтвердила информацию о том, что достигла договоренности с Гранадой об аренде полузащитника Алекса Кольядо.

Аренда 22-летнего хавбека рассчитана до конца сезона-2021/22.

📌 LATEST NEWS | FC Barcelona and @GranadaCF_en have come to an agreement in principle for the loan of Álex Collado until the end of this season pic.twitter.com/yymNBR8D7D