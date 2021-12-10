Футболист в январе переберется в новый клуб.
Алекс Кольядо, Gett Images
10 декабря 2021, 01:55
Каталонская Барселона на своем сайте подтвердила информацию о том, что достигла договоренности с Гранадой об аренде полузащитника Алекса Кольядо.
Аренда 22-летнего хавбека рассчитана до конца сезона-2021/22.
По всей видимости, футболист не входит в планы главного тренера "сине-гранатовых" Хави. В текущем сезоне игрок сыграл лишь один матч, преимущественно выступая за Барселону B.
Отметим, что Кольядо — воспитанник Ла Масии. На его счету три поединка за главную команду Каталонии.